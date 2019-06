30 let starý masakr neskončil. Aktivisté žádají OSN, aby vyšetřila zákrok na Tchien-an-men

"Žádáme Radu OSN, aby vyšetřila hrubé porušování lidských práv a základních svobod, jehož se dopustila čínská vláda vojenským zásahem vůči mírovým protestům," uvádí se v prohlášení 22 účastníků tehdejších událostí.

"Třicet let starý masakr stále neskončil. Čínská vláda dokonce označila jeho oběti za zločince a velká část lidí, kteří utekli do ciziny, se nesmí vráti do své vlasti," citovala agentura Reuters Wang Tana, který je jedním z autorů výzvy k UNHRC a který nyní žije ve Spojených státech.

