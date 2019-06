Rusové věří, že Čechům v roce 1968 pomohli, komentuje odborník chystaný ruský zákon

"Například na Ukrajině jsou účastníci srpnové invaze také odškodňování, necméně nikdo k věci nepřidává ideologický podtext. Zatímco v ruském přídadě se to děje. Hovoří se opět o internacionální pomoci i přes to, že tady existuje smlouva z roku 1993 podepsanaá Václavem Havlem a Borisem Jelcinem," popsal znalec ruských poměrů pozadí události pro Český rozhlas.

"Lavrov prohlásil, že na duchu této smlouvy se nic nemění. Nicméně, pokud by návrh prošel i s ideologickou omáčkou, tak by smlouva byla ruskou stranou pošlapána," Dvořák však upozorňuje, že i když ministr zahraničí návrh odsoudil neznamená to, že nebude přijat.

Za skandál však návrh považuje i prezident Zeman, který je znám řadou proruských postojů. Rusové jsou sice sami proti sobě, když proti sobě poštvali politika, který se vyjádřuje proti sankcím uvaleným na Rusko mezinárodním společenstvím, ale jak upozorňuje Dvořak, Česká republika je z ruského pohledu tak malá země, že na její názory vůbec nemusí být brán zřetel.

"Pro většinového Rusa, pokud se mu řekne, že ruští vojáci v Praze, Kábulu, Grozním jsou okupanti, tak se bude divit. Jací okupanti? Nacisté byli okupanti, my všem pomáháme. Kromě vzdělanců jim není možné problém vysvětlit," upozornil Dvořák na ruské vnímání problému.

"Když vidím, co je v ruských médiích tamějším občanů oktrojováno, vůbec se na ně nezlobím, že si to myslí," zhodnotil mentalitu obyčejných Rusů.