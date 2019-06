USA chtějí položit energetický systém Ruska? Moskva vyvrací obavy

Americký list napsal, že tajné služby USA se od roku 2012 snaží do ruských sítí propašovat programy, s jejichž přispěním by bylo možné sbírat data.

Američané se zároveň s "dříve nebývalou agresivitou" snaží do systému dostat škodlivé programy, s nimiž by bylo možné vyřadit z činnosti části energetického systému. Tyto akce prý zatím představují varování, ale v případě konfliktu by mohly posloužit k útoku.

"Většina kriticky důležitých energetických zařízení je napojena na státní ochranný systém. Úroveň bezpečnostního zajištění je vysoká," citoval dnes TASS mluvčího ruského ministerstva energetiky. Rizika podle něj likvidují experti s použitím domácích technologií. "V současné době žádné informace o útocích na energetické objekty ministerstvo nemá," řekl mluvčí.

Článek v The New York Times v neděli vyvolal pobouřenou reakci prezidenta Donalda Trumpa. "Je to fakticky akt zrady ze strany kdysi velkých novin, které se zoufale honí za senzacemi, dokonce i špatnými pro naši zemi. A taky to není pravda!" napsal Trump na twitteru. Postěžoval si, že "zkorumpovaná média" nemyslí na následky svého počínání, čili jsou to "opravdoví zbabělci" a "nepřátelé lidu".

Newyorský list v reakci na prezidentovy útoky na twitteru napsal, že před zveřejněním kritizovaného článku byli s jeho obsahem seznámení bezpečnostní experti americké vlády, kteří proti zveřejnění nic nenamítali. Hlavní bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton odmítl na dotazy listu odpovědět.