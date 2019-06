Počet uprchlíků ve světě je děsivý. Komisař OSN kritizuje přístup Evropy a USA

Polovina lidí, kteří museli opustit své domovy, jsou děti. Zpráva s názvem Global Trend, kterou vpracoval úřad pro uprchlíky, považuje číslo 70,8 milionu běženců za zdrženlivé, protože nezahrnuje všechny lidi bez domova.

Do údajů je započítáno 25,9 milionu uprchlíků, 41,3 milionu lidí vyhnaných z domovů do jiných částí svých zemí a 3,5 milionu žadatelů o azyl. Nezahrnuje ale například čtyři miliony Venezuelanů, kteří odešli do ciziny od roku 2015 a k pobytu nepotřebují víza ani žádat o azyl. Do konce roku by v takové situaci mohlo být až pět milionů lidí z Venezuely.

On the eve of #WorldRefugeeDay let us remember that behind this dramatic figure - more than 70 million women and men forced to flee - are real stories of loss and struggle, of courage and strength. Let us work together to give refugees and displaced people hope in the future. pic.twitter.com/JMQzL81xzk