Kdo je zapleten do katastrofy letu MH17? Bellingcat zveřejnil informace o 12 osobách

Zjištění platformy Bellingcat se prý opírají o soubor 150.000 hovorů odposlechnutých v době katastrofy ukrajinskou tajnou službou SBU. Jednou z klíčových postav operace byl podle Bellingcatu Igor Strelkov (Girkin), který v létě 2014 vykonával funkci ministra obrany takzvané "lidové republiky" v Doněcku. Později se Strelkov Moskvě znelíbil a byl odvolán zpět do Ruska.

Nearly 5 years ago Bellingcat began it's online open source investigation into the downing of flight #MH17 with the help of an ever expanding online community. First we identified the route the Buk missile launcher took from Donetsk to Snizhne on July 17th 2014. pic.twitter.com/ELflyn9NIF