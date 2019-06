Zelenského strana by ve volbách získala většinu, ukázal průzkum

Podle dnes zveřejněných výsledků by na druhém místě proruská strana Opoziční platforma dostala 8,7 procenta a třetí by skončila se 6,4 procenty hlasů rovněž nová strana Hlas založená ukrajinským rockovým zpěvákem Svjatoslavem Vakarčukem. Na dalším místě by byla strana Vlast expremiérky Julije Tymošenkové s 5,7 procenty hlasů. Pro Evropskou solidaritu exprezidenta Petra Porošenka by hlasovalo jen 3,9 procenta dotazovaných, což by znamenalo, že se do parlamentu nedostane.

Průzkum byl podle agentury Reiting proveden mezi 2500 voliči ve všech regionech kromě anektovaného Krymu.

Sondáž potvrzuje naděje Zelenského, že by mohl svou pozici v ukrajinském politickém systému výrazně posílit. Na Ukrajině platí smíšený parlamentně-prezidentský systém, v němž může konflikt mezi prezidentem a poslanci vyvolávat patové situace.

Herci Zelenskému zajistila celostátní popularitu role učitele, který se díky odhodlání bojovat proti korupci nečekaně stane prezidentem. I jeho kampaň před prezidentskými volbami se opírala o paralelu s tímto smyšleným příběhem.

Na Ukrajinu také doléhá konflikt se sousedním Ruskem, které na jaře 2014 anektovalo poloostrov Krym. Zelenskyj slíbil, že jeho prvním úkolem bude ukončení války v Donbasu na východě Ukrajině, kde si konflikt mezi proruskými separatisty a vládními vojsky vyžádal od jara 2014 více než 13.000 mrtvých.