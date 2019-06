Katastrofa letu MH17. Putin sepsul závěry vyšetřovatelů: Západ nechce slyšet ruskou verzi

"Rusko se nikdy nevyhýbalo odpovědnosti, pokud spočívá na jeho bedrech, ale tady nejsou žádné důkazy," řekl Putin podle webu deníku Vedomosti. Zdůraznil, že Rusko má vlastní verzi příčin letecké katastrofy, ale mezinárodní společenství si to nepřeje slyšet. Podle prezidenta se ale bez dialogu nepodaří viníky vypátrat.

Putin reagoval na středeční informaci týmu mezinárodních vyšetřovatelů, že z odpovědnosti za sestřelení letadla nad východem Ukrajiny budou obvinění tři ruští občané s vazbou na armádní tajné služby a jeden Ukrajinec.

Stroj letící z Amsterodamu do Kuala Lumpuru sestřelila v červenci 2014 raketa země-vzduch odpálená podle vyšetřovatelů z území kontrolovaného proruskými povstalci. Všech 298 lidí na palubě zemřelo. Rusko tvrdí, že střela byla odpálena z území kontrolovaného ukrajinskou armádou.

Nesouhlas s dosavadními výsledky mezinárodního vyšetřování katastrofy letu malajsijského boingu vyjádřil i malajsijský premiér Mahathir Mohamad, podle kterého jde o protiruské spiknutí. "Pokud jde o nás, chceme důkazy. Zatím žádné nejsou, jsou jen povídačky," prohlásil předseda vlády. Popřel, že by důvodem jeho odmítavého stanoviska byl zájem nepoškodit obchodní vztahy Malajsie s Ruskem.

Ruský list Vedomosti v dnešním redakčním komentáři zdůraznily, že mezinárodní vyšetřování - přinejmenším prozatím - nevedlo k obvinění Ruska, ani ruských představitelů, ale pouze čtyř separatistů.

10 Brits were killed when flight #MH17 was shot down. We stand with our Dutch & Australian allies & call on Russia to accept state responsibility. Also vital Russia now cooperates fully with the prosecution so individuals responsible face justice.