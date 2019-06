Rusko ví, co se stalo s letem MH17. Z USA zní tvrdá slova o hromadné vraždě

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

V Kremlu Vladimira Putina je záměrné, metodické a ostudné lhaní univerzální odpovědí na obvinění Ruska z jakýchkoliv provinění, deklaruje editorial serveru New York Times. Vlivný deník připomíná, že podle tvrzení Moskvy se Rusko nevměšovalo do amerických prezidentských voleb, systematický doping ruských olympioniků je zlovolným zahraničním výmyslem, muži, kteří vraždili nervovým jedem novičokem v britském Salisbury, pouze obdivovali tamní katedrálu a Rusko nemá co do činění se separatisty na východě Ukrajiny.