Líheň extremismu. Džihádisté a jejich rodiny se musí vrátit do Evropy, apeluje expertka

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

Neústupnost západoevropských zemí, které brání svým občanům zadrženým v zahraničí kvůli podezření z příslušnosti k organizaci Islámský stát (IS) a jejich rodinným příslušníkům v návratu do vlasti, se nedávno dostala do pozornosti médií poté, co irácký soud odsoudil k smrti devět francouzských občanů, ačkoliv jejich proces vykazoval podezření z mučení, poukazuje Letta Taylerová v komentáři pro server Al-Džazíra. Odbornice na terorismus z lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) připomíná, že podle Francie, Británie a Nizozemska je z logistických problémů a bezpečnostních rizik nemožné pomoci jejich občanům obviněným z členství v IS.