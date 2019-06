Putin se zlobí, zakázal ruským aerolinkám létat do Gruzie

"Od 8. července se ruským leteckým společnostem dočasně zakazuje uskutečňovat vzdušnou přepravu občanů z území Ruské federace na území Gruzie," citovala z dokumentu agentura TASS.

Putinův výnos také doporučil cestovním kancelářím, aby se po dobu zákazu zdržely realizace svých zájezdů. Prezident nařídil vládě, aby napomohla ruským občanům v Gruzii s návratem do vlasti.

Growing protests in #Tbilisi now. Certainly not the first time we have seen this recently, but I think this time may be different. Hope so anyway. pic.twitter.com/mwpjhRtnj1