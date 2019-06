Bezúhonní příbuzní IS by měli být repatriováni. Děti si už vytrpěly dost, apeluje komisařka OSN

Státy podle Bacheletové "na sebe musí vzít odpovědnost za své občany" a neměly by odebírat občanství dětem bojovníků, které už si nyní vytrpěly dost. Podle Bacheletové počet 55.000 zahrnuje zahraniční bojovníky z téměř 50 zemí a přes 11.000 rodinných příslušníků, kteří jsou nyní zadržováni v uprchlickém táboře v severovýchodní Sýrii ve velmi špatných podmínkách. Podle odhadů Dětského fondu OSN UNICEF je v Sýrii 29.000 dětí zahraničních bojovníků a v Iráku 20.000, většině je méně než 12 let.

"Rodinní příslušníci zahraničních bojovníků IS by měli být repatriováni, pokud nejsou stíháni za zločiny podle mezinárodních standardů," uvedla Bacheletová s tím, že zejména děti se staly terčem porušování práv a některé IS indoktrinoval a navedl je k páchání násilí.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se v průběhu let se zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Násilí si vyžádalo již nejméně 400.000 obětí a přes 11 milionů obyvatel, tedy polovina předválečné populace, muselo opustit své domovy, z toho 5,6 milionu lidí uprchlo do ciziny.

V roce 2014 se bojovníkům IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišli skoro o veškeré území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. V době své největší síly měl IS tisíce zahraničních bojovníků. Repatriace zahraničních příslušníků IS je však pro jejich domovské země nadále citlivým tématem. Podle únorového průzkumu, o kterém informovala agentura AFP, by si 67 procent Francouzů přálo, aby se o potomky džihádistů raději postarali v Sýrii či v Iráku.