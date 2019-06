Rusko je připraveno k dodávce raket S-400 Turecku, USA se vztekají marně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko je z 99 procent připraveno k první dodávce protiraketového systému S-400 Turecku. Novinářům to v Moskvě řekl šéf exportní firmy Rosoboronexport Alexandr Michejev. Podle agentury TASS bude první část kontraktu realizována v červenci, kompletní předání bude hotovo do konce letošního roku. Prodej vyvolal protesty Spojených států, které hrozí zrušením prodeje vyspělých letounů F-35 do Turecka.