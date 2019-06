V Albánii probíhají kontroverzní volby, opozice je zesměšňuje komunistickými písněmi

Nynější místní volby v Albánii vyvolaly ústavní krizi a jsou označovány za test demokracie v této západobalkánské zemi, která usiluje o členství v Evropské unii. Zhruba v polovině volebních okrsků jsou vládní socialisté jedinými kandidáty. Předběžné výsledky budou známy nejdříve v pondělí.

K pokojnému hlasování Albánce důrazně vyzvaly evropské a americké organizace. Šéf opoziční Demokratické strany Albánie Lulzim Basha v sobotu svým stoupencům vzkázal, aby se nenechali vyprovokovat k násilí.

Some protests taking place in Tirana against the illegitimate one party elections taking place today , with anti communist banners and songs #HappeningNow #news #BreakingNews #albania #tirana pic.twitter.com/cr2dkPM0wu