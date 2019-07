Putin zachráncem tradičních hodnot? Politolog má jasno

Tři životní filozofie

Ti, kteří jsou překvapení tím, že se Putin tak otevřeně přihlásil k antiliberalismu, si neuvědomují, že ruský prezident nikdy liberálem nebyl, konstatuje politolog. Dodává, že jiní jsou spíše zděšení a bojí se, že Rusko bude aktivně podporovat zahraniční antiliberální hnutí, což by ovšem nebylo nic nového.

"Jaký je pak význam tohoto prohlášení? Máme jej ignorovat a jít dál? Čeho se Putin snažil dosáhnout touto proklamací?" táže se odborník. Ruský vládce podle něj sleduje dva cíle. Tím prvním je šíření myšlenky, že liberalismus není již pro Rusy atraktivní.

V tom se Putin zcela nemýlí, přiznává Maçães. Sám nevidí příliš náznaků, že by Rusové planuli pro současné liberální hodnoty, jelikož většina ruské veřejnosti vyjadřuje rezervované postoje k feminismu či multikulturalismu, zůstává podezřívavá vůči otevřenosti, oceňuje asertivní zahraniční politiku Putinova režimu i bezpečnost ruských měst - například Moskva se nyní jeví bezpečnější než Brusel, i když je zde velmi patrná chudoba.

Ruští intelektuálové zpravidla zahrnou návštěvníky ze Západu řečmi o tom, že v zemi je nadále možné hovořit a žertovat o čemkoliv, zatímco v Evropě a Americe vznikají nová kulturní tabu, poukazuje politolog. Tomu dává zapravdu jen do jisté míry, která ovšem Putinovi stačí a dodává mu naději, že najde společnou řeč s intelektuální elitou.

V Rusku není běžné žertovat o Putinovi, investigativní novináři zabývající se spojením světa politiky a byznysu mohou být tvrdě potrestáni, ale vtipy o sexuálních menšinách či veřejné zesměšňování feminismu jsou obecně přijímány pozitivně, konstatuje odborník. Dodává, že pro ty, které tyto věci oslovují, může být Rusko atraktivním místem.

"Dlouho jsem spekuloval, že za dvacet let možná budou mladí lidé z celého světa pohlížet na Evropu, Rusko a Čínu jako na tři rozdílené životní filozofie," pokračuje Maçães. Vysvětluje, že Čína může představovat kult technologií a změny, Evropa bezprostřední užívání si kavárenského života, zatímco Rusko minulost nabízející neomezené možnosti života v souladu s tím, co Putin označuje za tradiční hodnoty, tj. absence feminismu, tradiční genderové role a houževnatost a výdrž ve starém střihu.

Rusy liberální hodnoty přitahují, ale jde o hodnoty starého liberalismu jako svoboda tisku, oddělení politiky a byznysu, nadřazenost jedince před státní mašinerií a kariérní vzestup talentů, uvádí expert. Dodává, že svým spojováním liberalismu s feminismem, gayi a transsexuály Putin v praxi Rusům podsouvá, v co se liberalismus vyvinul, a ptá se jich, zda o něj nadále stojí.

Naděje pro Rusko

Druhý důvod, proč se Putin zajímá o tento post-liberalismus, spočívá podle politologa ve snaze Kremlu nalézt východisko ze svých současných nesnází. "Mějme na paměti, že veškeré předchozí plány na modernizaci ruské ekonomiky selhaly," deklaruje odborník. Připomíná, že Rusko rok od roku stále obtížněji drží krok se Západem a Čínou na poli pokročilých technologií, jeho ekonomika závisí na fosilních palivech a její růst se odvíjí o oscilace cen ropy.

Problém spočívá v tom, že žádná schůdná cesta z těchto problémů momentálně neexistuje, deklaruje Maçães. Připomíná, že Evropa je vůči současnému Rusku z dobrého důvodu nadále velmi podezíravá a Čína není partner, kterého si chcete příliš pustit k tělu.

Putin proto vsadil veškeré naděje na změnu evropského postoje a pokud by se dominantní silou v Evropě stali konzervativci a zpátečníci, Rusko by si s EU mohlo podat ruce, aniž by Moskva musela činit jakékoliv pokání, myslí si politolog. Podotýká, že v těchto intencích je vždy v Rusku zdlouhavě dotazován, zda je evropský populismus skutečně na vzestupu.

Podle Putina má jít o rok 1989 naruby, kdy Evropa, nikoliv Rusko, prodělá traumatickou konverzi k cizím myšlenkám, a není těžké si představit, jak by takový vývoj potěšil někoho, kdo se nikdy nesmířil s rozpadem Sovětského svazu, tvrdí Maçães. Dodává, že chvíle, kdy Evropa přijme tradiční hodnoty, by byla pro Rusko vysvobozením z izolace a ekonomického pohlcení Čínou.

"Není překvapivé, že Putin může snít o konci liberalismu v Evropě a že občas si tyto sny najdou cestu do jeho slov," píše odborník. Konstatuje, že pokud je liberální myšlenka skutečně mrtvá, pak má Rusko ještě šanci.