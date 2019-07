Ropná krize zažehnána? Družbou už opět proudí surovina

"Jak bylo plánováno, od 1. července byly dodávky obnoveny v plném rozsahu uspokojujícím odběratele," řekl na dotaz Děmin.

Dodávky ruské ropy ropovodem Družba se zastavily poté, co se zjistilo, že ropa v potrubí obsahuje nadlimitní množství organického chloridu. Ten se využívá při těžbě ropy, než se ale ropa dostane do potrubí, musí se z ní tato příměs odstranit, protože by mohla poškodit zařízení rafinerií.

V květnu se začaly dodávky ropovodem postupně obnovovat. Od konce května teče ropa znovu i do České republiky. Celkem bylo kontaminováno zhruba pět milionů tun ropy. Znečištěná ropa se objevila také v přístavu Usť-Luga, který je s Družbou propojen ropovodem BPS-2.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento světové poptávky.

Ruské úřady v souvislosti se znečištěním ropy v ropovodu vyšetřují 13 osob, včetně několika zaměstnanců společnosti Transněfť-Družba, která je dceřinou firmou ruského provozovatele ropovodů Transněfť. Vyšetřovatelé se domnívají, že letos v březnu a dubnu byla do potrubí v uzlu v Samarské oblasti poblíž vesnice Nikolajevka přidána znečištěná ropa, aby se skryly krádeže ropy. Některá média však spekulují, že šlo o cílenou sabotáž. Upozorňují mimo jiné na to, že byla vybrána látka, která má velký vliv na kvalitu, je obtížné ji z ropy vyčistit a při standardní kontrole se snadno neodhalí.