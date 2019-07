Papež orodoval za uprchlíky: Všichni bez výjimky musí migrantům pomáhat

"Bývají podvedeni a ponecháni smrti v poušti, jsou mučeni, zneužíváni a podrobováni násilí v detenčních zařízeních, čelí vlnám neúprosného moře a v uprchlických táborech jsou ponecháváni příliš dlouho na to, aby se tyto tábory mohly nazývat dočasnými," řekl dnes mimo jiné papež za účasti asi 250 migrantů a zástupců církevních a humanitárních organizací, které pomáhají uprchlíkům. Byly mezi nimi i africké ženy s nemluvňaty, uvedla AP.

#PopeFrancis presides over Holy Mass for #migrants in St Peter’s Basilica, marking the 6th anniversary of his visit to the Italian island of #Lampedusa. https://t.co/MEYYScKBnF