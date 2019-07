Ruský soud prodloužil vazbu americkému podnikateli Calveymu. Čekají ho další 3 měsíce

Calvey byl ve vyšetřovací vazbě od poloviny února. Do domácího vězení, které mělo trvat do poloviny července, byl propuštěn v dubnu díky přímluvě řady vlivných osobností. Kromě obhájců nesmí s nikým komunikovat, soud mu nepovolil ani požadované procházky.

Calveyho investiční fond banku Vostočnyj express kontroluje, k podnikatelovu zatčení došlo krátce poté, co mezi podílníky banky došlo ke sporu. Trestní oznámení na podnikatele podal jeden z akcionářů, podle Calveyho se na něj ostatní účastníci pře snaží vyvinout nátlak.

Calvey podniká v ruském technologickém sektoru od poloviny 90. let, podle agentury TASS investoval až 2,4 miliardy dolarů (54 miliard korun) do celkem 70 projektů. Do roku 2016 byl třetinovým podílníkem ruského nejrozšířenějšího internetového vyhledávače Yandex.