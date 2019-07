Trh s luxusními padělky v Rusku předstihl trh s luxusem

Padělky luxusního zboží se zdaleka neprodávají jen v Rusku, ale ve světovém měřítku na ně připadá 30 až 35 procent prodejů.

Rusové nejčastěji nakupují padělky luxusních triček, kabelek, sportovních bot a džínsů. Majitelé luxusních butiků se ale s tímto fenoménem sotva střetnou. Klientela opravdového luxusního zboží a padělků se totiž podle odborníků téměř neprotíná. Za růstem trhu padělků podle nich stojí i snaha ušetřit v podmínkách, kdy reálné příjmy Rusů klesají, a to i podle úředních údajů.

Místo trhů a tržnic, jejichž množství se v Moskvě prudce snížilo, se padělané zboží v současnosti prodává hlavně v nákupních střediscích, na které připadá 40 procent prodejů. Vzestup ale experti předpovídají prodeji na internetu, kde se tržby za luxusní padělky nyní odhadují na skoro 84 miliard rublů (téměř 30 miliard Kč), z čehož 25 miliard (téměř devět miliard Kč) připadá na sociální sítě.

Podle americké konzultační společnosti Bain & Co a italského odvětvového sdružení Altagammа světový trh luxusních oděvů, obuvi, hodinek a doplňků by měl v nejbližších letech růst, letos asi o čtyř až šest procent na 271 až 276 miliard eur (až přes sedm bilionů korun). V roce 2025 by měl dosáhnout obratu 320 až 365 miliard eur (až více než 9,3 bilionů korun), podotkl list Vedomosti.