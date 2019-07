Rada Evropy zuří: Rumunsko fláká boj s korupcí

Země postrádá zejména efektivní mechanismus, jehož prostřednictvím by se vymáhal kodex chování poslanců, uvedla protikorupční skupina. Bukurešť podle ní také neuvádí do praxe pravidla lobbingu.

V jiné zprávě GRECO přivítala oznámení premiérky Vioricy Dancilaové z minulého měsíce, že vláda upouští od kontroverzní reformy justice.

Rumunská premiérka postoj k reformě změnila po uvěznění šéfa své vládnoucí Sociálnědemokratické strany (PSD) Livia Dragney. Přiznala, že od roku 2017 vyvíjel na vládu tlak při přijímání rozhodnutí.

Rumunský nejvyšší soud šéfovi socialistů na konci května pravomocně potvrdil trest tři a půl roku vězení, který Dragneovi uložil soud v prvoinstančním řízení za korupci a zneužití pravomocí.

Podle kritiků byl právě on původcem rozsáhlých zásahů do soudního systému a do systému boje proti korupci, s jejichž pomocí se chtěl vyhnout svému trestnímu stíhání.