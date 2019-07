Z rybníka vytáhli Stalina, impozantní socha záhy rozhádala uralské město

Impozantní sochy sovětského vůdce si lidé všimli při poklesu hladiny během loňského čištění rybníka. Nikdo už přesně neví, jak se betonová socha pod hladinou ocitla.

Komunistický aktivista Stanislav Stafejev se o nálezu dozvěděl ze snímků na internetu a za pomoci dalších aktivistů z vlasteneckého spolku sochu dopravil k sobě domů k renovaci. Podle něj by opětovná instalace pomníku "zlepšila porozumění a poznání tohoto období dějin". Připouští ovšem, že naráží na "obrovský tlak" místních úřadů, kteří mají se Stalinem jiné plány.

Šéf městské rady Jurij Lysjakov by chtěl, aby socha skončila v muzeu, kde by nechyběly informace o Stalinovi, o nálezu sochy a o její opravě. Každopádně, jak dodává, extrémní změny počasí, které v Kuse sahají od čtyřicetistupňových mrazů v zimě po čtyřicetistupňová vedra v létě, by betonovou sochu poškodily.

Ve městě zuří debata mezi příznivci umístění Stalina do muzea a těmi, kdo by si přáli diktátorův památník na veřejném prostranství.

Devětašedesátiletá Marija Taryninová se narodila jen tři roky před diktátorovou smrtí v roce 1953. Vzpomínka na Stalina je však pro ni náramně živá: "Může to souviset s mým mládím, když Stalin a Lenin byli vůdci (...), jsem pro obnovu (památníku)."

Jiní si pamatují, že během stalinských čistek přišly miliony sovětských lidí o život. "Udělal hodně pro zemi, pro Sovětský svaz, ale existuje více než dost důkazů, že škodil svým spoluobčanům," říká 39letá Irina Aksionová.

Stejně jako většina ruských měst se i Kusa stále chlubí Leninovým pomníkem. Stalinovy sochy byly odstraněny po odhalení diktátorových zločinů jeho nástupcem Nikitou Chruščovem v roce 1956.

Debata, která město pohltila, odráží dvojznačný přístup ruské společnosti k Stalinovi a zapomnění části veřejnosti na jeho období. Loňský průzkum ukázal, že polovina Rusů ve věku od 18 do 24 let nikdy neslyšela o Stalinových zločinech. V dalším průzkumu, zveřejněném v letošním roce, 70 procent Rusů tvrdilo, že diktátorovu historickou roli schvalují.