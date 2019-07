Co způsobilo požár na ruské supertajné ponorce? Média přišla s novou verzí

To, že výbuch v akumulátorovém úseku, způsobilo náhlé přehřátí akumulátoru, který následně vybuchl, podle ruského serveru tvrdilo pět na sobě nezávislých - a nejmenovaných - zdrojů. V okamžiku exploze se Lošarik zrovna připojoval ke svému nosiči, větší jaderné ponorce zvláštního určení Orenburg. Přeživším členům posádky se podařilo odpojit jaderný reaktor a evakuovat se na Orenburg. V obavě z dalších výbuchů byl Lošarik zaplaven vodou a odtažen do Severomorsku.

Plavidlo je přísně utajované. Ruské ministerstvo obrany informovalo o smrti 14 námořníků až den po požáru. S třídenním zpožděním ministr obrany Sergej Šojgu potvrdil, že plavidlo mělo jaderný pohon. Další podrobnosti dodnes nebyly zveřejněny.

Podle zdroje z velení ruského námořnictva je ponorka vybavena kromě jaderného i elektrickým pohonem, který se využívá při přesném manévrování, například během připojování se k nosiči, mateřské ponorce. Zdrojem energie jsou akumulátory - a ty běžné olověné s elektrolytem v Lošariku nahradily lithiové baterie. Při připojení k nosiči došlo ke zkratu, baterie se bleskově přehřála, vybuchla a vzplála. Li-ionové baterie při tom mají tendence k opakovanému vznícení a je problém je uhasit.

Na sobotním pohřbu 14 námořníků zaznělo, že "za cenu svého života zachránili životy svých druhů, zachránili plavidlo a zabránili katastrofě globálního rozsahu". Kreml ponechal slova o hrozící globální pohromě bez vyjádření.

Námořníci z Lošariku byli pohřbeni na petrohradském hřbitově vedle členů posádky jaderné ponorky Kursk, která se potopila při námořním cvičení v roce 2000. Při tehdejším neštěstí přišlo o život všech 118 námořníků, kteří byli na palubě.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu již dříve uvedl, že požár vypukl v akumulátorové sekci a v určité míře se rozšířil. V plavidle byl podle jeho slov jaderný reaktor, který ale nebyl poškozen.

