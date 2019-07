V Donbasu zuří těžké boje, zabit voják a seniorka. Zelenskyj nařídil ráznou protiakci

Separatisté naopak z porušení klidu zbraní obvinili ukrajinskou armádu. V palbě vládních vojsk utrpěla smrtelné zranění sedmdesátiletá obyvatelka města Horlivka, uvedl tamní starosta podle povstalecké agentury DAN. Město kontrolují separatisté.

Latest from #OSCE monitors in #Ukraine: @OSCE_SMM saw fresh damage to houses due to shelling in Khreshchatytske; the SMM saw fresh craters and recorded ceasefire violations inside the Zolote disengagement area > https://t.co/LclQhKuaJG