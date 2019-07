Z "velrybího vězení" v Rusku byly odvezeny tři kosatky, doprovází je policejní eskorta

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Další tři kosatky se dočkají propuštění z kontroverzního ruského zařízení na Dálném východě, které média překřtila na "velrybí vězení". Ve vodní nádrži nedaleko přístavního města Nachodka jsou desítky kosatek a běluh severních, které byly odchyceny na volném moři, aby byly poslány do akvárií. Poté, co se kolem jejich osudu zvedla po celém světě vlna protestů, jsou postupně vypouštěny zpět do moře.