Neštěstí u Moskvy: Piloti, kteří učili létat Putina, zahynuli při pádu vrtulníku

Vrtulník typu Robinson R-22M se podle očitých svědků pokusil o nouzové přistání na poli u vsi Barskoje-Melečkino, pravděpodobně kvůli nějaké poruše, ale prudce udeřil o zem a rozpadl se. Při katastrofě zahynul čtyřiašedesátiletý inženýr Igor Nikitin, který stál v čele ruské federace ultralightů, a hlavní inženýr studentské konstrukční kanceláře moskevské technické univerzity civilního letectví Oleg Černigin.

Nikitin patřil k nejzkušenějším pilotům motorových rogal v Rusku, první postavil ještě za sovětských dob v roce 1982 pro potřeby geologů. Černigin byl zase autorem více než 15 vědeckých prací o ultralehkých letadlech.

Ruský prezident Putin, známý jako milovník dobrodružných kousků, se 6. září 2012 blýskl v roli vůdce hejna ohrožených jeřábů bílých, kterému jako pilot motorového rogala měl ukazovat bezpečnou cestu ze Sibiře do teplejších končin. Prezident prozradil, že s motorovým rogalem se učil létat půldruhého roku, než si troufl na let v ornitologické stanici u Salichardu, ležícím na severním polárním kruhu.

Projekt Let naděje spočívá v tom, že pilot deltaplánu v bílém odění, napodobujícím vzhled dospělého jeřába, v roli "vedoucího samce" ukazuje uměle odchovaným mladým jeřábům bezpečnou trasu tahu do teplejších krajin: z Jamalu přes západní Sibiř a Kazachstán na jih Uzbekistánu, kde ptáci mají přezimovat. Podle ornitologů se tak zkrátí dosavadní migrační trasa. Vzácní ptáci se také vyvarují ztrátám, hrozícím od pytláků při přeletu Afghánistánu a Pákistánu do Indie.