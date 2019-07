Míra úmrtnosti v Rusku je děsivá. Vláda přišla s akčním plánem pro lidi nad 40 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruské ministerstvo práce navrhlo vyhradit zaměstnaným Rusům volný den pro preventivní zdravotní prohlídky. Napsal to list Rossijskaja gazeta. Možnost vzít si volno na prohlídku by měli mít zaměstnanci starší čtyřiceti let, lidé v předdůchodovém věku by měli právo na dvoudenní volno.