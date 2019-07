Moskevské úřady nepustily do voleb opoziční kandidáty

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Moskevské úřady odmítly pustit do zářijových voleb do městského sněmu desítky opozičních kandidátů, včetně bývalého poslance Dmitrije Gudkova, předáka liberální strany Jabloko Sergeje Mitrochina, právničky Ljubov Sobolové a dalších spolupracovníků hlavního oponenta Kremlu Alexeje Navalného. Oznámila to dnes ruská média. Již dříve byl z voleb vyřazen Ilja Jašin, spolupracovník zavražděného opozičního předáka a bývalého vicepremiéra Borise Němcova.