Ruský hokejista se odvážil zkritizovat Putina, je z toho pozdvižení

Panarin (27), který počátkem měsíce podepsal sedmiletý kontrakt s týmem kanadskoamerické NHL New York Rangers, je podle ruských médií nejlépe placeným ruským hokejistou a v newyorském klubu získal druhou nejlukrativnější smlouvu v celé NHL. Podle ruských médií mu ročně vynese 11,6 milionu dolarů.

"Domnívám se, že už z psychologického hlediska není jednoduché střízlivě vyhodnotit (Putinovu) situaci, protože je mnoho lidí, kteří mu vnucují rozhodování," řekl hokejista o prezidentovi, který se k moci dostal v roce 2000 a prezidentský úřad má opustit v roce 2024. "Když vám budou dvacet let opakovat, jaký jste chlapík a jak skvěle všechno děláte, cožpak můžete vidět vlastní chyby?" dodal Panarin. V Rusku podle něj panuje svévole a nezákonnost, lidé nemohou svobodně vyslovit svůj názor.

One of the most interesting interviews I've ever read from a Russian athlete. Artemi Panarin is openly criticizing Putins government which is HUGE. #NHL #Panarin #Russia https://t.co/JkPAMefSzr