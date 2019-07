Ukrajina volí parlament. Favoritem je strana prezidenta

Předvolební průzkumy ukázaly, že kolem 50 procent Ukrajinců, kteří jsou odhodláni jít hlasovat, podpoří stranu zatím politicky nezkušeného prezidenta. Vzhledem ke složitému volebnímu systému to však automaticky neznamená, že Sluha národa v zákonodárném sboru, Nejvyšší radě, získá většinu.

Na základě stranických kandidátek bude zvoleno jen 225 poslanců, zatímco o zbylých 225 se má rozhodnout v jednomandátových volebních okruzích. Volit se jich ale bude jen 199, protože ve dvou povstaleckých oblastech, doněcké a luhanské, které jsou mimo kontrolu ukrajinských úřadů, se nehlasuje.

Zelenskyj v květnu ve volbě hlavy státu porazil svého předchůdce Petra Porošenka. Nyní potřebuje získat podporu i v Nejvyšší radě, v níž doposud seděli převážně stoupenci dosavadního vedení země. Proto se rozhodl co nejdříve uspořádat parlamentní volby, které by se v řádném termínu měly konat až za tři měsíce.

Vedle strany Zelenského by se měla do parlamentu jasně dostat ještě proruská Opoziční platforma, které sondáže přisuzovaly deset až 15 procent hlasů. Své poslance by měli mít i Evropská solidarita exprezidenta Petra Porošenka, strana Hlas populárního rockera Svjatoslava Vakarčuka a politická formace Vlast expremiérky Julije Tymošenkové.