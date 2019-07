Putin má nového vlivného nepřítele. Ruského Hawkinga

Zřejmě nejznámější ruský opoziční politik, Alexej Navalnyj, nazval Gorbunova „nejvýznamnějším politickým publicistou v Rusku.“ Gorbunov se ostře strefuje do Kremlu i navzdory tomu, že podle březnové ruského zákona je kritika veřejných představitelů státní moci zločinem.

Gorbun kritizoval Kreml např. za jeho pokusy omezit internet. Velmi vášnivě se věnoval případu novináře opozičního serveru Meduza, Ivana Golunova, který byl úřady zadržen kvůli údajnému držení drog. Ve vězení měl být i bit.

Za Golunova, který se věnoval korupci ruských lokálních politiků, se postavil nezvykle velký počet lidí, včetně státních médií. Ruské úřady jej nakonec propustili.

„Bylo to malé vítězství pro občanskou společnost,“ uznává Gorbun. Poukazuje však na to, že demonstrace po propuštění novináře se setkaly s policejní brutalitou. „„Typický svátek v Rusku - vězeňské dodávky, policisté, zatčení,“ napsal na svůj twitterový účet. (Demonstrace proběhla 12. června na Den nezávislosti Ruska – poznámka redakce.)

„Systém je stále stejný a mentalita se nezměnila,“ podotýká Gorbun, který sám se stal terčem falešného policejního obvinění. Policie v dubnu navštívila byt jeho matky. Jeho samotného obvinili z „telefonního terorismu“, kdy měl údajně strašit falešnou hrozbou bombového útoku.

Gorbun, který do té doby publikoval anonymně, se rozhodl zveřejnit svou identitu a vystoupit v televizním pořadu. Psaly o něm všechny hlavní ruské noviny. Obvinění proti němu byla náhle stažena.

Ačkoliv je upoután na kolečkovém křesle, není závislý na sociální pomoci státu. Vydělává si prostřednictvím obchodování s finančními deriváty a kryptoměnami.

Rozhodl se přesto utvořit svůj politický blog, protože mu prý není lhostejné, co se děje v zemi. Tvrdí, že patří generaci těch mileniálů, kteří jsou propojení se světem a kteří vidí, že v Rusku je mnohé špatně. „Proto má ruská vláda projekt na kontrolu internetu. Uvědomují si, že jejich propaganda nefunguje proti těm, kteří jsou spojeni s globalizovanými sociálními médii,“ tvrdí.

Ačkoliv měl nabídky, aby se odstěhoval do zahraničí, odmítl to s tím, že Rusko je země, ve které se narodil on, jeho rodiče i prarodiče a kam tedy patří a odkud nechce odejít. Navíc, pokud by odešel, musel by přestat se svým blogem. „Pak bych přestal kritizovat Rusko. Nemyslím si, že je čestné být kritický vůči zemi, když žiji jinde.“

Budoucnost Ruska však příliš optimisticky nevidí. „„Každý se obává, co přijde po Putinovi. A nikdo nemá ponětí, zda to bude lepší nebo horší,“ sdělil magazínu Politico. „Naděje umírá poslední,“ dodal.