Předčasné volby v Kosovu mají být 8. září, po expremiérovi jde haagský tribunál

Haradinaj v pátek překvapivě podal demisi poté, co obdržel předvolání od zvláštního tribunálu v Haagu, který ho podezřívá ze spáchání zločinů za války v Kosovu v letech 1998-1999. Podrobnosti k případu zveřejněny nebyly.

Premiér byl za války jedním z velitelů povstalecké Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), která bojovala za nezávislost této bývalé jihosrbské provincie.

V souladu s kosovskou ústavou má prezident Thaçi možnost vypsat předčasné volby, nebo jmenovat nového předsedu vlády. Ten by ovšem měl jen mizivé šance získat podporu parlamentu, protože Haradinajova strana v současné tříčlenné vládní koalici nemíní pokračovat a přeje si raději předčasné volby. Nahradit by ji teoreticky mohly opoziční strany, které to ale jednoznačně odmítly a i ony vyzvaly hlavu státu k vypsání voleb.