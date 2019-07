Oběť globálního oteplování. Na Islandu odhalí pamětní desku prvnímu ledovci, který roztál

"Bude to první památník na světě, který bude připomínat ledovec, jenž zanikl v důsledku klimatických změn," uvedla Cymene Howeová, která v loňské roce o ledovci Ok natočila dokument. "Doufáme, že upozorníme na to, o co Země přichází, když tají ledovce," dodala.

Ok-glacier is no longer a glacier. The first of many Iceland will lose to climate change. I made the text for this plaque with a letter to the future with @DominicBoyer, @CymeneHowe, Rice University and Oddur Sigurðsson geologist, to be placed where the glacier was. pic.twitter.com/MrYHYGucgZ