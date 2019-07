Savčenková utržila zdrcující porážku, ve volbách získala jen osm hlasů

Někdejší důstojnice ukrajinského vojenského letectva se stala národní hrdinkou, když ji jako dobrovolnici zajali na východě země proruští separatisté a předali Rusům.

Savčenková strávila dva roky v ruském vězení, kde několikrát držela hladovku. Po propuštění v roce 2016 se stala ukrajinskou poslankyní.

Víc než rok strávila Savčenková ve vazbě i na Ukrajině, kde byla obviněna z velezrady, z pokusu o státní převrat a z přípravy teroristického útoku. Na svobodu byla propuštěna letos v polovině dubna, stíhání ale zastaveno nebylo. Savčenková neskrývala prezidentské ambice, po drtivém nástupu Volodymyra Zelenského k moci v dubnových prezidentských volbách spoléhala alespoň na poslanecký mandát.

20% of the newly elected UA parliament are women. A significant increase & new record for #Ukraine.

(c) @ukrpravda_news pic.twitter.com/BySNKj2ir2