Příměří v Donbasu je křehké, z frontové linie hlášeny incidenty

V úterý podle ukrajinské armády porušili povstalci klid zbraní jednou, když v Luhanské oblasti zaútočili na ukrajinské pozice samopaly a granátomety. Útok si nevyžádal žádná zranění.

Povstalecká agentura DAN s odvoláním na velení separatistů uvedla, že situace na frontové linii je "pod kontrolou".

Latest #Ukraine: Small-arms fire was directed at an SMM mini-unmanned aerial vehicle (UAV) near Chermalyk and at an SMM mid-range UAV near Berezivske. https://t.co/gQ8aEnU1au