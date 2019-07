Putin je ve skutečnosti proti vlastenectví? Nacionalismus je známkou úzkého myšlení, prohlásil

V diskuzi o Ukrajině se Putin vymezil proti nacionalismu. „Obecně, nacionalismus je známkou úzkého myšlení, ale nechci urazit pana Medvedčuka,“ řekl Putin. Odkazoval na ukrajinského oligarchu a vůdce proruské Opoziční platformy, Viktora Medvedčuka.

Putin nesouhlasí s Medvedčukem, že Ukrajina a Ruska je podobný lid a dva národy. Tvrdí, že ve skutečnosti jsou jeden národ. Podle něj dříve si Ukrajinci o sobě mysleli, že jsou pouze Rusové, protože mají stejnou ortodoxní víru.

Jeho slova nicméně příliš nepotvrzuje současná roztržka mezi Kyjevskou a Moskevskou ortodoxní církví. Ukrajinská církev na Moskevském patriarchátu získala nezávislost. Vliv ruské pravoslavné církve tím výrazně poklesl.

Stone s Putinem též mluvil o kauze údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb. Ruský prezident celé obvinění obrátil a naznačil, že nikoliv Rusové, ale prý ukrajinští oligarchové se do nich vměšovali tím, že podporovali Hilary Clintonovou proti Donaldu Trumpovi.

„Předpokládali, že Clintonová vyhraje a udělali všechno, aby ukázali loajalitu budoucí americké administrativě. To není nic speciálního,“ tvrdí Putin. Navzdory Stoneovu naléhání nedal pro to žádné důkazy s tím, že by musel dát „na stůl nějaké papíry“ a že už nyní „má svých problémů dost.“

Podle Putin je „naprostý nesmysl“, aby ruské možné angažmá hrálo „rozhodující roli“ v amerických volbách. Dle něj se Moskva na Trumpa dívala příznivě jen z toho důvodu, že chtěl obnovit vztahy s Ruskem.

Putin využil rozhovor k tomu, aby zkritizoval Trumpovu americkou, politickou opozici. Podle něj je dochází k „bezprecedentnímu“ neuznávání vůle lidu poraženou stranou. Sám Stone nicméně řekl, že to už se v USA stalo v roce 2000, kdy vůli lidu nechtěl uznat Republikáni.

Podle Putina svět vstupuje do „děsivé“ fáze, kde neplatí dosavadní pravidla a kde dochází k stále většímu napětí. Putina zvláště znepokojuje vývoj kolem Íránu. „To nás znepokojuje, protože se to děje v blízkosti našich hranic. To může destabilizovat situaci v Íránu, ovlivnit některé země, s nimiž máme velmi úzké vztahy, což ve velkém měřítku způsobí další toky uprchlíků a výrazně poškodí světové hospodářství i globální energetický sektor,“ uvedl Putin.

Stone v rozhovoru Putinovi mazal takříkajíc řečeno, „med kolem pusy“. Podle Stonea je Putin „mírotvůrce“. Putin s ním zcela souhlasil. Stone též řekl Putinovi, že se drží „pravidel, založených na zásadách“ a kvůli tomu „bojuje s jednou rukou za zády“.

Putin a Stone spolu natočili v roce 2017 čtyřdílnou sérií rozhovorů, nazvanou Svět podle Putina. Podle kritiků se jednalo o čistou, nekritickou Putinovskou propagandu.