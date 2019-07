Co chystá Boris Johnson pro Rusko? Média si lámou hlavu, oligarchové mají strach

Nový britský premiér má sice podle listu ruské předky a v Londýně jako starosta zavedl oslavy ruského masopustu, ale jako šéf britské diplomacie trval na vyhoštění ruských diplomatů z Británie a volal po přitvrzení sankcí proti Rusku, přičemž kritizoval některé členské země Evropské unie za "měkkost" vůči Moskvě. To ale mu nebránilo, aby se současně zasazoval za dialog s Ruskem a spolupráci v některých oblastech.

Johnson byl také první, kdo z otravy dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Salisbury de facto obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina. Dokonce napsal odpověď na Putinův rozhovor ve Financial Times o krizi liberalismu, ve kterém citoval ruské statistiky, že 12 procent Rusů musí chodit na záchod na ulici, připomněl list. Putin nicméně už novému britskému premiérovi blahopřál - na rozdíl od nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"Johnsonovo jmenování se zatím jeví nejednoznačným signálem pro ruské oligarchy, kteří v Británii podnikají, mají tu nemovitosti či jiné aktivity," cituje Gazeta.ru právního experta Pavla Ikkerta. Nejvlivnější ruští podnikatelé ze seznamu největších boháčů časopisu Forbes jsou v Británii již nyní vážně omezeni nejen kvůli řetězové reakci po amerických sankcí, ale i kvůli otravě Skripalových. Kupříkladu jim Londýn přestal dávat "zlatá víza", která se dříve udělovala na tři roky za investice přesahující dva miliony liber do britské ekonomiky. Britové také začali prověřovat údaje o příjmech 140 největších boháčů žijících v Británii, z nichž mnozí jsou Rusové.

"Být boháčem není zločin, ale měli by umět vysvětlit původ svého kapitálu," uvedl podle Gazeta.ru nejmenovaný zdroj s tím, že výsledky vyšetřování by mohly být známy ke konci roku.

"Britské úřady mohou - pokud budou chtít - vytvořit všechny podmínky, aby zabavili ruským oligarchům zbývající aktiva v Londýně," tvrdí Ikkert. Nicméně dodal, že vůbec není jisté, zda na to Johnson bude mít dost sil. Má totiž před sebou hodně problémů souvisejících s brexitem.

Za "politika paradoxů, schopného neobvyklých rozhodnutí" označuje nového britského premiéra ruský ekonomický list Vedomosti.

Již z Johnsonova inauguračního projevu "je jasné, že se na mezinárodní politickou scénu vrací charismatická, mimořádně rozhodná osobnost plná elánu", která i přes bohaté zkušenosti v roli starosty Londýna a šéfa britské diplomacie neztratila svěžest ani rychlost reakcí, výrazný smysl pro humor či sklon k paradoxním krokům. "Jestli není ideální, tak to nemusí být na škodu: předchozí premiéři byli poněkud nudní," poznamenal komentátor listu Vedomosti. Johnson podle něj bude nepříjemný partner pro Evropu a i pro USA, ale trojnásob nepohodlný bude pro Rusko.

"Zkrátka: Britům lze jen závidět. Jestli si Boris Johnson nezláme vaz na brexitu, jestli jako politik přežije 31. říjen, kdy má Británie opustit EU, určitě zůstane premiérem nadlouho," míní Vedomosti.

