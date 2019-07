Odplata za kerčský incident: Ukrajinci zabavili ruský tanker. Moskva běsní +VIDEO

Ruské ministerstvo zahraničí ukrajinským úřadům pohrozilo, že pokud by námořníky na Ukrajině zadržovaly jako rukojmí, "následky by na sebe nenechaly dlouho čekat". Podle Moskvy by šlo o mimořádně závažné porušení mezinárodního práva. Vlivný ruský poslanec Leonid Sluckij zadržení tankeru označil za "pirátský akt ukrajinského státu".

Loď, která patří společnosti Altomar Shipping z ruského černomořského přístavu Gelendžik, ve středu podle ruských úřadů připlula do izmajilských doků k opravě. Na palubě bylo údajně deset až dvanáct námořníků, pravděpodobně všichni jsou ruskými občany. Mluvčí ruského velvyslanectví v Kyjevě oznámil, že posádka byla po výslechu propuštěna.

Izmajil, ležící na hranicích s Rumunskem, je největším ukrajinským přístavem na Dunaji.

Zabavení ruského tankeru oznámila ukrajinská tajná služba SBU. Do Izmajilu loď doplula pod názvem Nika Spirit, ale pohraničníci na základě dostupných údajů v mezinárodních databázích zjistili, že jde o "proslulý tanker Neyma, který byl použit pro zablokování Kerčského průlivu", citoval list Ukrajinska pravda z komuniké SBU.

Ta rovněž uvedla, že ukrajinský soud povolil vyšetřovatelům SBU, vojenským prokurátorům a pohraničníkům loď prohledat, zabavit dokumenty a záznamy rádiové komunikace, lodní deník a vyslechnout členy posádky. SBU zabavila loď jako věcný důkaz a chystá se požádat soud, aby souhlasil s konfiskací. Členové posádky byli vyslechnuti jako svědkové, napsala agentura Unian.

zdroj: YouTube

Rusko se chystá 24 ukrajinských námořníků, zajatých loni v Kerčském průlivu, postavit před soud za nezákonné překročení ruských hranic, za což jim hrozí až šest let vězení. Kyjev naopak na incident hledí jako na "akt ozbrojené agrese" proti lodím ukrajinského vojenského námořnictva.

Ve středu ukrajinská ombudsmanka ohlásila dohodu o propuštění zajatých ukrajinských námořníků z Ruska, ale ruská ombudsmanka tvrzení popřela.

Mezinárodní soud pro námořní právo 25. května nařídil Moskvě, aby zajaté námořníky neprodleně osvobodila. Rusko ale v daném případě působnost tohoto soudu neuznává. Před týdnem moskevský soud až do konce října prodloužil vazbu všem 24 ukrajinským námořníkům vězněným v Moskvě od loňského incidentu nedaleko Krymu.

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve zdůraznil, že splnění příkazu tribunálu OSN o osvobození námořníků by od Ruska představovalo "první signál ruského vedení, že je skutečně připraveno ukončit konflikt s Ukrajinou".

Jablkem sváru je průliv mezi Azovským a Černým mořem, přes který Rusové postavili most na poloostrov Krym, anektovaný Moskvou v březnu 2014. Anexi Ukrajina a většina zemí světa neuznává. Ukrajina v průlivu trvá na svobodné plavbě, zatímco Rusko tvrdí, že jde o jeho výsostné vody, kterými se smí plout jen s ruským povolením.