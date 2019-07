Bezprecedentní požáry na Sibiři. Jsou vidět i z vesmíru, NASA ukázala snímek

Na snímku jsou jasně vidět sloupce dýmu, které stoupají z lesů Krasnojarského kraje. Kouř vítr odnesl na jihozápad, kde vytváří velká oblaka a mísí se s bouřkovými mraky. Fotografii pořídila meteorologická družice 21. července.

Na Sibiři hoří až dva miliony hektarů lesa, zachvácená plocha odpovídá přibližně čtvrtině rozlohy Česka. Dým dosahuje až k Uralu a zhoršuje ekologickou situaci v mnoha regionech.

Planeta podle vědců čelí jednomu z nejvíce horkých lét zaznamenaných v lidské historii. Požáry zuří v Grónsku i na Aljašce a ačkoliv nejsou letní ohně na severu planety výjimkou, jejich rozsah ve vědcích vzbuzuje obavy.

"Počet a intenzita požárů za severním polárním kruhem jsou neobvyklé a bezprecedentní," sdělil zpravodajskému portálu CNN Mark Parrington z Evropského centra pro střednědobou předpověď (ECMWF). Jedním z důvodu jsou podle něj lokální vlny veder, které zasáhly Sibiř, Kanadu a Aljašku.

This animation shows CO concentrations in the troposphere at 850 hPa from @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF between 10-25 July 2019. We can see transport of high CO from #wildfires in Russia and from anthropogenic pollution. cc @m_parrington pic.twitter.com/Zu08Y8M9wk