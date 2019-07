Rusko dalo na černou listinu další neziskovku. Utrum má Atlantická rada, rýpala do Kremlu

Atlantickou radu, založenou počátkem 60. let minulého století jako mezinárodní fórum pro euroatlantickou spolupráci, označila nedávno ruská generální prokuratura za organizaci ohrožující ústavní pořádek a bezpečnost Ruské federace.

Rada opakovaně upozorňuje na porušování lidských práv v Rusku, na rozsáhlou korupci a na agresivní politiku Moskvy vůči Ukrajině. Šéfem Atlantické rady byl v letech 2014 až 2017 nynější velvyslanec USA v Rusku Jon Huntsman.

Policy recommendations from @anders_aslund to mitigate Russia’s crony capitalism - Require identification of beneficiary owners of all companies

- Require full bank regulation of currency transfers

- Prohibit large cash payments for any purchase https://t.co/BhG4YNESkt