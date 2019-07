Zelenského poslanci nevědí o politice nic. Museli na speciální rychlokurz

Strana prezidenta Volodymyra Zelenského získala v parlamentu 254 ze 424 mandátů, o nichž se v předčasných volbách rozhodovalo. Drtivá většina jejích poslanců nemá žádné politické zkušenosti a ve vysoké politice se ocitla poprvé.

Vedení strany proto sezvalo nové poslance do luxusního hotelu v západoukrajinské obci Truskavec, aby jim předalo informace nezbytné k politické práci ve sněmovně.

Přednášky, které potrvají celý týden, se týkají politické strategie, makroekonomiky, práva a komunikací, napsal Unian o "intenzivním vzdělávacím kurzu".

K jednotlivým tématům byli podle agentury pozváni špičkoví experti a profesoři předních ukrajinských vysokých škol. První parlamentní schůze v novém volebním období je naplánována na začátek září.

Volby, v nichž se do parlamentu dostalo pět politických stran, znamenaly personální zemětřesení v ukrajinské politice. Ze čtyř pětin obsadí parlamentní křesla noví lidé, věkový průměr se snížil o sedm let na 41 let věku. Zastoupení žen se zvýšilo zhruba o desetinu na 88 poslankyň.