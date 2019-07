Nová informační válka? Kyjev chce spustit ruskojazyčnou televizi pro Donbas a Krym

Podle vicekancléře Kyryla Tymošenka Ukrajina v ruskojazyčném Donbasu prakticky prohrála informační válku, v níž soupeřila s Moskvou o smýšlení obyvatel východu země a okupovaného Krymu. "Pořád je ale šance to zvrátit. Zabýváme se možností spustit ruskojazyčný kanál, který by byl dostupný pro lidi hovořící rusky po celém světě," řekl Tymošenko. Kanál by řídil stát, ale jeho obsah by tvořily příspěvky komerčních ukrajinských televizí, uvedl vicekancléř.

Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové je plán Kyjeva nesmyslný. "Vyhazují peníze na oslovení ruskojazyčné veřejnosti po celém světě, zatímco u sebe doma v souladu s novým zákonem o jazyce užívání ruštiny omezují," napsala mluvčí na facebooku.

Sporný jazykový zákon přijal ukrajinský parlament letos v dubnu. Právní norma potvrzuje ukrajinštinu jako jediný státní jazyk. Plynně ovládat ukrajinštinu musejí úřední osoby, povinné je užívání ukrajinštiny v armádě, policii, na školách a u soudů. Užívání ruštiny zákon nezakazuje, ukrajinština je ale privilegovaným jazykem veškeré veřejné komunikace.

Opozice a ruskojazyčné ukrajinské spolky označují zákon za diskriminační a Moskva proti němu ostře protestovala. Ruštinu na Ukrajině označuje za svůj rodný jazyk asi třetina populace a ruský jazyk používá kolem 70 procent ukrajinských médií.