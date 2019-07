Bosnu a Hercegovinu ovládají islamisté? Chrovatská prezidentka si je tím jistá

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Bosna a Hercegovina je velice nestabilní země a do jisté míry ji převzali lidé, kteří mají vazby s Íránem a teroristickými organizacemi. Podle deníku The Jerusalem Post to prohlásila chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová u příležitosti státní návštěvy Izraele. Členové kolektivní hlavy bosenského státu označili výrok za propagandu a fašismus.