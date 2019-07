V Rusku se rýsuje cosi nepředvídatelného. Historik rozebral protesty v Moskvě

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Minulou neděli došlo v Moskvě k tomu, co se jeví jako největší ruskými úřady nepovolené demonstrace od roku 2012, konstatuje historik a publicista Pavel Aptekar. V komentáři pro server Moscow Times připomíná, že demonstranti vyšli do ulic požadovat férové volby do moskevského městského zastupitelstva a vyjádřit nesouhlas s arbitrárním vyřazením opozičních kandidátů.