Tragédie v Norsku, lidé se chodili dívat na záchranu těl českých horolezců jako do kina

I když se záchranáři k tělům horolezců dokázali dostat, prozatím je nemůžou snést mimo skalní stěnu. Nezbývá jim než čekat na zlepšení počasí, jinak by bylo snesení těl příliš nebezpečné.

Akce je velmi náročná a v oblasti se pohybuje řada turistů. Pokusy o vyproštění těl tak přilákaly řadu zvědavců.

Přihlížející vše pozorují z bezpečné vzdálenosti a mnozí z nich si dokonce přinesli dalekohledy, aby měli lepší přehled o vývoji situace.

Místní obyvatel Jan Lynghaug však chování zvědavců zkritizoval. "V noci jsem projížděl kolem Trollveggenu. Na parkovišti měla jedna skupinka rozložená lehátka a sledovali to dalekohledy. Znechutilo mě to. Projevte trochu respektu těm, kteří tam leží. To není věc k pobavení, to je lidská tragédie,“ napsal na sociálních sítích Nor.

Podle veřejnoprávní televize NRK se oba horolezci vydali na stěnu minulý čtvrtek s tím, že svým příbuzným se měli ozvat v sobotu. K žádnému kontaktu nedošlo a proto známí zesnulých horolezců zkontaktovali českou ambasádu a norské úřady, policie pak našla auto dvou mužů.

Oba muži byli zkušenými horolezci a proč došlo k tragédii zatím není vůbec jasné.