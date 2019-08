Katastrofické požáry na Sibiři: Trump nabídl Putinovi pomoc, šamani vyvolávají déšť

V asijské části Ruska je situace krajně nepříznivá a zlepšovat se nebude, tvrdí ruští hasiči a meteorologové. Déšť se v postižených regionech, rozlohou srovnatelných s územím Belgie, v dohledné době neočekává.

Situaci komplikuje fakt, že na odlehlých a nepřístupných místech záchranáři hašení vzdali, protože náklady údajně převyšují výši možných škod. Oheň se ale podle expertů v takovém případě může přesunout do masivních sibiřských rašelinišť, kde "přečká" zimu a na jaře znovu zachvátí okolní lesy.

In eastern #Russia, some 3 million hectares of forests are affected by wildfires. This video shows the scale of devastation across 10 regions in #Siberia:pic.twitter.com/9yXNlEsQdO