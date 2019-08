Hrozba války v Perském zálivu roste. USA hledají záminku, spustilo Rusko

"Události tam opravdu spějí k nebezpečného bodu a je zde hrozba velkého vojenského střetu," řekla mluvčí Marija Zacharovová. "V zásadě se domníváme, že Washington jen hledá záminku pro zvýšení napětí, pokračování agresivní rétoriky vůči Íránu, " doplnila.

Zacharovová také řekla, že cílem Spojených států je patrně přesunout se do "aktivnější fáze konfliktu". Záměr Washingtonu vytvořit námořní misi v Hormuzském průlivu se podle mluvčí jeví jako primitivní snaha vyvinout tlak na Írán.

Velvyslanectví USA v Berlíně v úterý oznámilo, že Washington oficiálně požádal Německo, aby se zapojilo do mise na ochranu lodí v Hormuzském průlivu a do boje proti íránské agresi.

As usual, the EU and our European partners go AWOL when it gets serious. They could easily remain engaged with Teheran on the nuclear JCPOA while deploying forces to uphold international law and deal with rogue Iranian action in the Gulf and Straits. #hormuz #USNavy #RoyalNavy https://t.co/nNsSRjf0zt