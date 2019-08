Dnes začíná v Ženevě 50. zasedání Mezivládního panelu pro změny klimatu, který 8. srpna zveřejní zvláštní zprávu o změnách podnebí, rozšiřování pouští, degradaci půdy, udržitelném podnebí a potravinové bezpečnosti. Dnes zamířil do Ženevy i český zástupce v IPCC Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu.

From forests that support livelihoods & more, to the land & food systems that feed the world, the #ClimateCrisis is impacting #nature, which we all depend on. Find out what we must do to protect people & nature in a changing climate. #IPCC #SRCCL https://t.co/kE5koqB8x4 pic.twitter.com/wOPAoNuEOJ