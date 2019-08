Sklad se střelným prachem a dělostřeleckými granáty začal hořet poblíž vesnice Kamenka asi deset kilometrů od Ačinska, které je třetím největším městem Krasnojarského kraje.

Podle agentury Interfax jsou na místě záchranáři. Z Ačinska bylo zatím evakuováno 11.000 bezprostředně ohrožených lidí, napsal TASS.

Video of today's explosion at an army munition depot near Kamenka, #Krasnoyarsk region, #Russia:pic.twitter.com/Y1WD3DUyOH