Bělorusko a Rusko se dohodly na nové výši poplatků za tranzit ropy

Dodávky ruské suroviny ropovodem Družba byly koncem dubna zastaveny, když se zjistilo, že ropa v potrubí obsahuje nadlimitní množství organického chloridu. Ten se využívá při těžbě, než se ale ropa dostane do potrubí, musí se z ní tato příměs odstranit, protože by mohla poškodit zařízení rafinerií.

V květnu se začaly dodávky ropovodem postupně obnovovat, od konce května teče ropa znovu i do České republiky.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento světové poptávky.