Na chorvatských hranicích bylo zraněno 18 migrantů

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Bosenská policie informovala o osmnácti migrantech, kteří za blíže neurčených okolností utrpěli zranění, když se v noci na dnešek snažili nelegálně dostat do Evropské unie přes hranici mezi Bosnou a Chorvatskem. Policisté oznámili, že běžence pocházející zejména z Pákistánu objevili poblíž chorvatské hranice a incident vyšetřují. Chorvatská policie později podle agentury AP vydala prohlášení, ve kterém potvrdila, že migrantům zabránila dostat se do Chorvatska, nicméně odmítla, že by proti nim použila sílu či je nějak zranila.