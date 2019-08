V Moskvě vyslýchají demonstranty, protesty budou dále pokračovat

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Rusko policie vyslechla už 800 lidí, které zadržela minulou sobotu při nepovoleném protestu proti údajné diskriminaci opozičních kandidátů pro zářijové volby do moskevského zastupitelstva. Oznámil to dnes Vyšetřovací výbor, ruská kriminální ústředna. Za účast na obdobné akci z předminulé soboty je ve vazbě devět lidí, kterým hrozí až 15 let vězení.